Elazığ'da kaçak kazı yapan şüphelilere suçüstü

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, yakalanmamak için çalılarla çevirdikleri alanda kaçak kazı yaparken jandarmanın drone ile tespit ettiği 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Sedeftepe köyü mevkisinde kaçak kazı yapıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Hem karadan hem de drone destekli havadan arazi taraması yapan ekipler, çalılar ve kuru otlarla kamufle edilmiş bir alanda kaçak kazı yapıldığını belirledi.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışma sonucunda 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla kaçak kazı yaptıkları yaklaşık 7 metre derinliğindeki çukurda suçüstü yakalandı.

Olay yerinde yapılan aramada, 51 metre elektrik kablosu, kazı makinesi, manivela, kazma, kürek ile dalgıç pompası ele geçirildi.

Şüphelilerin elektrik kablosunu yakındaki bir ikametgahtan kaçak elektrik almak için kullandıkları belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

