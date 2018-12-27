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Elazığ'da kaçan anguslar jandarma tarafından bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 19:50 | Son Güncelleme

Elazığ'da kaçan anguslar jandarma tarafından bulundu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, kaçan 9 angus cinsi büyükbaş hayvandan 7'si jandarma ekiplerince bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Poyraz köyünde besicilik yapan Mehmet Aydın'a ait 9 angus, ağıldan kaçarak kayboldu. Aydın, hayvanlarının bulunması için jandarmadan yardım istedi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yoğun kar ve tipi altında gün boyu yaptıkları aramanın ardından kaçan anguslardan 7'sini buldu.

Bulunan hayvanlardan 5'i yakalanamaması üzerine besi sahibinin isteği üzerine vurularak olay yerinde kesildi. Yakalanan 2 angus ise sahibine sağ teslim edildi.

Kaybolan 2 angusun bulunması için jandarma ekiplerinin çalışması sürüyor.

Aydın, yardımlarından dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Angus Jandarma

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