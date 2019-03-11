Elazığ'da kalp krizi geçiren hükümlüyle ilgilenilmediği iddiası

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığından cezaevinde kalp krizi geçiren hükümlüyle ilgilenilmediği iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı internet sitelerinde yer alan haberlerde "Epilepsi hastası 18 yaşındaki Rıdvan Barış isimli tutuklunun Elazığ Kampüs Açık Cezaevinde kalp krizi geçirdiği sırada duvarları yumrukladığı ancak ilgilenen olmadığı belirtildi" şeklinde ifadeler yer aldığı kaydedildi.

Ceza infaz kurumunda 11 Şubat'tan itibaren hükümlü bulunan Barış'ın, hükümlü A.D. tarafından dün saat 04.30 sıralarında uyku halinde sayıklayarak eliyle bulunduğu odanın duvarına vurduğunun idareye bildirildiği ifade edilen açıklamada, bunun üzerine görevli infaz koruma memurlarının hükümlünün odasına giderek herhangi bir sağlık probleminin bulunup bulunmadığı konusunda görüştükleri kaydedildi.

Barış'ın sağlık durumunun iyi olduğunu beyan etmesi ve psikiyatri hastası olan hükümlünün daha önceden de uyku halinde benzer davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi üzerine infaz koruma memurlarının odadan ayrıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, Barış'ın saat 06.36 sıralarında idareden reçete ile kendisine verilen ilaçlarını teslim aldığı ve saat 08.33'e kadar odası dışında ihtiyaçlarını giderdiği bildirildi.