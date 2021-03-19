HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Elazığ’da kamyonet ile minibüs çarpıştı: 8 yaralı

Elazığ’da kamyonet ile minibüs çarpıştı: 8 yaralı

19.03.2021 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i çocuk 8 kişi yaralandı.Kaza, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Cahit Dalokay Bulvarı’nda kavşakta meydana geldi.

Elazığ’da kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i çocuk 8 kişi yaralandı.
Kaza, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Cahit Dalokay Bulvarı’nda kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.G. idaresindeki 23 ABF 733 plakalı kamyonet ile E.Y. yönetimindeki 23 EY 778 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada biri ağır olmak üzere biri çocuk 8 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçtan çıkartılan yaralılar, ambulanslara alınarak ilk müdahaleleri yapıldı ve ardından hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle polis ekipleri çevre tedbiri alarak, olay yerinde inceleme yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya literatürüne kazandırıldı! Türk bilim insanları yeni bir parazit türü daha keşfettiDünya literatürüne kazandırıldı! Türk bilim insanları yeni bir parazit türü daha keşfetti
Yüz yüze eğitimle ilgili kritik araştırma! Yüzde 54 'evet' diyorYüz yüze eğitimle ilgili kritik araştırma! Yüzde 54 'evet' diyor
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti
1/

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Diğer Haberler

Şişli'de ahşap binada yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da korkutan yangın!

Gizem Canbulut kimdir? Katil zanlısı Eren Yıldız'ın ifadesi ortaya çıktı

Gizem Canbulut kimdir? Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'de vaka artışında ikinci sırada! Yeni koronavirüs önlemi

Türkiye'de vaka artışında ikinci sırada!

Şanlıurfa'da herkes kayıp gençler için seferber oldu

Şanlıurfa'da insanlık zinciri! Herkes seferber oldu

Son Dakika: Çeşme'de lastik bot faciası! 3 kaçak göçmen hayatını kaybetti

İnsanlık dışı olay! Ellerini kelepçeleyip ölüme gönderdiler

Yüz yüze eğitim ile ilgili dikkat çeken araştırma! Velilerin yüzde 54,8’i 'evet' diyor

Yüz yüze eğitimle ilgili kritik araştırma! Yüzde 54 'evet' diyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.