Elazığ'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Elazığ-Perket karayolunun 15. kilometresinde Ali Akipek (65) idaresindeki 23 AAH 668 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 23 HC 284 plakalı kurtarıcı kamyonet çarpıştı.
Otomobilde sıkışan Akipek, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan kamyonet sürücüsü 112 Acil Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Akipek'in cesedi AFAD ve itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Kaza dolayısıyla kısmen kapanan yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.
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