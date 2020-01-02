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  4. Elazığ’da kar 5 köy yolunu kapattı

Elazığ’da kar 5 köy yolunu kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 10:13 | Son Güncelleme

Elazığ’da kapanan 62 köy yolunun tamamının açılmasının ardından gece etkili olan kar, 5 köy yolunun tekrar kapanmasına neden oldu.Türkiye genelinde birçok ilde olduğu gibi Elazığ’ın yüksek kesimlerinde de kar yağışı ara ara etkili oluyor.

Elazığ’da kapanan 62 köy yolunun tamamının açılmasının ardından gece etkili olan kar, 5 köy yolunun tekrar kapanmasına neden oldu.
Türkiye genelinde birçok ilde olduğu gibi Elazığ’ın yüksek kesimlerinde de kar yağışı ara ara etkili oluyor. 3 gün önce kar yağışı nedeniyle kapanan yüksek rakımlı ilçelere bağlı 62 köy yolu, Valilik koordinesinde Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekipleri tarafından 24 saat aralıksız mesai yapılarak açıldı. Gece ise kar yağışı ara ara etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle ilçelerden Sivrice’de 4, Keban’da ise 1 köy yolu tekrar ulaşıma kapandı. Ekiplerin kardan dolayı kapanan köy yollarını açmak için sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmaya başladığı bildirildi.
Elazığ genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışının bugün etkili olmasının beklendiği aktarıldı.

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