Elazığ’da kar etkili oldu, 78 köy yolu ulaşıma kapandı

Elazığ’da kar yağışı geceden itibaren etkili oldu, şu ana kadar kent genelinde 78 köy yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Kent merkezi beyaz örtüyle kaplanırken, vatandaşlar güne karla uyandı. Bazı vatandalar araçlarının üstünü temizlerken bazılar ise kürekle kapılarının önünü açtı. Kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 78 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi tarafından önceden oluşturulan karla mücadele ekiplerinin ise belirli bölgelerde çalışmalara başladığı bildirildi.

Elazığ’a geçen yıllara göre daha fazla kar yağdığını belirten Recai Dikbaş, "Daha da yağması lazım. Şubat ayındayız bugün 3 parmak kar yağdı. Bizim zamanımızdaki karların çeyreği yok. Oda barajların yapılmasından ve iklim değişikliğinden dolayı eski karlar yağmıyor. Buna da şükür geçen sene daha kurak geçti. Bu sene Allah’a şükür iyi yağmur ve kar yağdı" dedi.

Bu sene bereketli bir yıl olduğunu aktaran Halil Koç ise, "Yoğun bir şekilde kar yağışı aldık. Türkiye ortalamasına göre bayağı iyi oldu. Rabbim rahmet ve bereketini arttırsın inşallah yağışlar devam eder. Köylümüz ve vatandaşımız sevinir. Allah rahmetini eksik etmesin"ifadelerini kullandı.