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  4. Elazığ’da kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu

Elazığ’da kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 10:41 | Son Güncelleme

Elazığ’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar, izlenmesi keyif veren kartpostallık görüntüler oluşturdu.Meteoroloji’nin uyarısını yaptığı kar yağışı, Elazığ’da son 2 haftadır belirli aralıklarla yüksek rakımlı bölgelerde etkili oluyor.

Elazığ’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar, izlenmesi keyif veren kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Meteoroloji’nin uyarısını yaptığı kar yağışı, Elazığ’da son 2 haftadır belirli aralıklarla yüksek rakımlı bölgelerde etkili oluyor. Kent merkezinde tutmayan kar, yüksek rakımlarda 20 santimden bir metreye kadar ulaştı. Kar nedeniyle başta tarihi Harput Mahallesi olmak üzere, ormanlık alanlarda izlenmesi keyif veren kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Kar yağışının en çok ise Sivrice ve Baskil ilçelerinde etkili olduğu olduğu bildirildi. Özellikle Sivrice ilçesinde Hazar Baba Dağı’nın bulunduğu bölgede kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı öğrenildi. Bugün itibariyle 23 köy yolunun kapalı olduğu kentte ise kar yağışının bin 300 rakımın üzerindeki yerlerde etkisini sürdüreceği aktarıldı.

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