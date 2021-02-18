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  4. Elazığ’da kar yağışı etkili oldu, rampada kayan araçlar birbirine böyle çarptı

Elazığ’da kar yağışı etkili oldu, rampada kayan araçlar birbirine böyle çarptı

18.02.2021 01:27 | Son Güncelleme:
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Elazığ’da kar yağışıyla birlikte sürücüler zor anlar yaşattı.

Elazığ’da kar yağışıyla birlikte sürücüler zor anlar yaşattı. Rampada kayan ve birbirine çarpan araçlar kameralara yansıdı.
Elazığ’da gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla beraber buzlanma meydana geldi. Merkeze bağlı Çaydaçıra Mahallesi Süleyman Ateş Caddesi’nde de sürücüler zor anlar yaşadı. Rampada çıkmaya ve inmeye çalışan araçlar, peş peşe kaymaya başladı. Bir sürücü ise kayan aracını durdurmak için araçtan inerek tutmaya çalıştı fakat başarılı olamadı.
Buzlanma nedeniyle kayan araçlar birbirine çarparak durabildi. 5 aracın birbirine çarptığı yolda o anlar kameraya yansıdı.

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