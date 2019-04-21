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Elazığ’da kar yağışı etkili oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 19:39 | Son Güncelleme

Elazığ’da etkili olan kar yağışı vatandaşları şaşırttı.Elazığ’ın yüksek kesimlerinde bugün başlayan kar yağışı kent merkezinde de etkisini gösterdi.

Elazığ’da etkili olan kar yağışı vatandaşları şaşırttı.
Elazığ’ın yüksek kesimlerinde bugün başlayan kar yağışı kent merkezinde de etkisini gösterdi. Kent merkezinde öğleden sonra başlayan kar yağışı akşama kadar aralıksız devam etti. Kar yağışının şaşkınlığını yaşayan vatandaşlar, bu tarihlerde hiç kar yağışı ile karşılaşmadıklarını aktardı.
Nisan’da kar yağdığını görmediğini belirten Zeynep Özdemir, “Ama bu sene Nisan’da kar yağıyor. Ben böyle bir kış görmedim. Nisan’ın bitime de 10 gün kalmış. Önceden kışın kar yağıyordu ama bu aylarda yağmıyordu. Ama bu sene çok” dedi.
17 yıldır Elazığ’da olduğunu ve Nisan ayında ilk defa kar yağdığını dile getiren Eren Kıvanç, çok şaşırdıklarını kaydetti.

Elazığ’da kar yağışı etkili oluyor

Elazığ’da kar yağışı etkili oluyor

Elazığ’da kar yağışı etkili oluyor

Elazığ’da kar yağışı etkili oluyor

Elazığ’da kar yağışı etkili oluyor

Elazığ’da kar yağışı etkili oluyor

Elazığ’da kar yağışı etkili oluyor

Elazığ’da kar yağışı etkili oluyor

Elazığ’da kar yağışı etkili oluyor

Elazığ’da kar yağışı etkili oluyor

Elazığ’da kar yağışı etkili oluyor

Elazığ’da kar yağışı etkili oluyor

Elazığ’da kar yağışı etkili oluyor
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