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Elazığ'da kar yağışı nedeniyle eğitime yarım gün ara

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 11:39 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün öğleden sonra ara verildi.

ELAZIĞ'da kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün öğleden sonra ara verildi.
Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kent genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerde eğitim ve öğretime yarım gün ara verildiğini açıkladı. Vali Kaldırım, Elazığ Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilerin değerlendirilmesi neticesinde kar yağışının devam edeceği beklendiğinden 27 Aralık 2018 Perşembe günü il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime öğleden sonra yarım gün süreyle ara verilmiştir dedi.
Vali Kaldırım, bu süreçte engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağını ifade etti.

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