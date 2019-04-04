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Elazığ'da karı-koca ayrı yerlerden muhtar oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 17:02 | Son Güncelleme

ELAZIĞ’da Zülküf (48) ve Gülizar Demirpolat (48) çifti, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde farklı yerlerden girdikleri seçimlerde muhtarlığı kazandı.

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da Zülküf (48) ve Gülizar Demirpolat (48) çifti, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde farklı yerlerden girdikleri seçimlerde muhtarlığı kazandı. Merkez Harput Mahallesi'nde oturan Zülküf Demirpolat, pazar günü yapılan seçimlerde mahallede kullanılan 480 oyun, 209'un alarak, ikinci kez muhtar oldu. Zülküf Demirpolat'ın mahalleye 10 kilometre uzaklıktaki Beydalı köyünde aday olan eşi Gülizar Demirpolat ise 179 seçmenin 92'sinin oyuyla muhtar seçildi. Eşinin kendisinden habersiz arkadaşları ile karar alarak muhtarlığa aday olduğunu anlatan Harput Mahallesi Muhtarı Zülküf Demirpolat, "Harput'ta benim muhtarlığımın ikinci dönemi. Eşim de gelin olarak geldiği Beydalı köyünde muhtarlığa aday oldu. Çok şükür seçimleri kazandık. Eşime seçim sürecinde destek oldum. Beydalı köyüne bir kadın eli değmesi lazımdı. Bu süreçte eşime destek oldum ve olmaya devam edeceğim" dedi. İki çocuk annesi Gülizar Demirpolat ise Beydalı köyünde yaşayan kadınların talebi üzerine ikametgahını oraya aldırıp, aday olduğunu söyledi. Seçildiği Beydalı köyünde çocuklar için oyun alanları yapacağını anlatan Demirpolat, "Seçimlerden önce kadınlar ile birlikte oturup konuştum. Beni muhtar olarak görmek istediklerini ifade ettiler. Köyümüzde 179 seçmenimiz vardı. Ben 92 oy kaldım. Köyümüzde birçok eksiklik var. Yollarımızda sorunlarımız var. Çocuklara park yapmak için söz verdim. İnşallah bu çalışmaları yapacağız. Eşimle ile birlikte inşallah güzel işlere imza atacağız. Kendime güveniyorum. Köyümüze güzel hizmetlerim olacak" diye konuştu.

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