HABER

Elazığ'da karın kapattığı 332 köy yolu, yeniden umaşıma açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 12:57 | Son Güncelleme

ELAZIĞ’da iki günden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 332 köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Elazığ'da karın kapattığı 332 köy yolu, yeniden umaşıma açıldı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da iki günden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 332 köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
Kentte 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 332 köy yolu ulaşıma kapandı. Çalışmalarını aralıksız sürdüren Elazığ İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı ekipler, yolları yeniden ulaşıma açtı. Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Sabuncu, "Kar yağışının ardından bütün ekiplerimiz çalışmaya başladı. 147 operatörümüz ve operatör yardımcıları gece gündüz çalıştı. Yine bu noktalarda 12 inşaat mühendisimiz de ekip başı olarak bu çalışmalara önderlik yaptı. Bizler de belli noktalarda kar yağışı olduğu için yapılan mücadeleyi yerinde incelemek, varsa aksaklıklarını tespit edip tedbir almak amacıyla araziye çıktık. Özel İdare ekipleri için meşakkatli günler, ama kar yağışının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Herhangi bir problemimiz yok, bir acil durumumuz yok, ekiplerimiz çalışmaya devam ediyor. Diliyoruz ki; kar yağışı devam etsin, biz de mücadele edelim. Önemli sorunlar yaşamadan da kazasız belasız bu sezonu atlatalım" dedi.

FOTOĞRAFLI

Elazığ'da karın kapattığı 332 köy yolu, yeniden umaşıma açıldıElazığ'da karın kapattığı 332 köy yolu, yeniden umaşıma açıldı

Instagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmışInstagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmış
Erciş'te hasta kadını kurtarma operasyonuErciş'te hasta kadını kurtarma operasyonu
Ekmeği yerken, içindeki vidayı yuttuEkmeği yerken, içindeki vidayı yuttu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Muhtaç ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

Muhtaç ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

Muharrem İnce'den olay yaratacak Binali Yıldırım paylaşımı!

Muharrem İnce'den olay yaratacak Binali Yıldırım paylaşımı!

Aşk hızlı bitti! İşte krizin sebebi

Aşk hızlı bitti! İşte krizin sebebi

YSK'dan seçim öncesi tartışma yaratacak karar

YSK'dan seçim öncesi tartışma yaratacak karar

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öpmek isteyen öğrencilere bu yanıtı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öpmek isteyen öğrencilere bu yanıtı verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Buz tutan Çıldır Gölü’nde kartpostallık görüntüler

Buz tutan Çıldır Gölü’nde kartpostallık görüntüler

Güneydoğu'nun "Uludağ"ında kayak sezonu açıldı

Güneydoğu'nun "Uludağ"ında kayak sezonu açıldı

Yılbaşı öncesi 'Türkiye Güven Huzur-9' uygulaması

Türkiye genelinde dev uygulama

CHP'li Gürsel Tekin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

'Kardan canavar' ilgi odağı oldu

'Kardan canavar' ilgi odağı oldu

Adana'da yılbaşında eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılar yakalandı

Yılbaşını kana bulayacaklardı! Adana'da yakalandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.