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Elazığ’da katlı kavşağın yıkımı için "halk oylaması" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 11:23 | Son Güncelleme

Elazığ’da geçtiğimiz yıl hizmete giren Hamza Yanılmaz Katlı Kavşağı’nın üst kısmının yıkılması için belediye tarafından alınan karar ile halk oylaması yapılıyor.Elazığ Belediyesi tarafından 2018 yılında yapımı tamamlanan Hamza Yanılmaz Katlı Kavşağı’nın üst kısmının yıkılması talebiyle karşılaşan Başkan Şahin Şerifoğulları, kararı vatandaş ve çevredeki esnafın vermesi için halk oylaması başlattı.

Elazığ’da geçtiğimiz yıl hizmete giren Hamza Yanılmaz Katlı Kavşağı’nın üst kısmının yıkılması için belediye tarafından alınan karar ile halk oylaması yapılıyor.
Elazığ Belediyesi tarafından 2018 yılında yapımı tamamlanan Hamza Yanılmaz Katlı Kavşağı’nın üst kısmının yıkılması talebiyle karşılaşan Başkan Şahin Şerifoğulları, kararı vatandaş ve çevredeki esnafın vermesi için halk oylaması başlattı. Bu kapsamda kavşağın iki noktasına bugün itibariyle iki sandık kurularak, oy kullanma işlemi başlatıldı. 3 gün sürecek olan ve saat 09.00-16.00 arası yapılacak olan oylamaya Rüstempaşa ve Mustafapaşa Mahalleleri sakinlerinin katılabileceği belirtildi. Ali Rıza Septioğlu Bulvarı, Adnan Orakçıoğlu Caddesi ve Şeyh Şamil Bulvarı’nı kapsayan üst geçidin yıkılıp yıkılmayacağına oylama sonucuna göre karar verileceği aktarıldı.
Oy kullanıma işlemlerinin 3 gün süreceğini belirten Rüstempaşa Mahallesi Muhtarı Yusuf Gül, “Köprünün yıkımıyla ilgili bir oylama olacak. Yıkılsın mı, yıkılmasın mı diye olacak. Milli bir oylama olacak. Sandıktan ne çıkarsa yetkililer bunu değerlendirecek. Mahallemin sakinleri gelip oylarını kullanıyorlar. Bu hizmettir ama vatandaş rahatsız oldu. Biz başta da bildirdik yapılmasın diye ama dinlemediler. Her an kaza olabiliyor. Araçlar duruyor, kavgalar oluyor ve yol kapanıyor. Esnafa da zararı var. Burada mahalle sakinleri oy kullanabiliyor. Yüzde 95 kesimi Rüstempaşa Mahallesi’nde. Köprünün bir ayağı ise Mustafapaşa Mahallesi’nde kalıyor. Rüstempaşa ve Mustafapaşa Mahallesi sakinleri oy kullanacak. İki sandık kuruldu ve iki mahalle oy kullanacak. Çıkan sonuca göre değerlendirme yapılacak” dedi.
Oy kullanmaya geldiğini dile getiren esnaflardan Erdal İspir, “Oyumuzu kullandık. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur. Halkın geneli köprüyü istemiyor. Bizde istemeyenler içerisindeyiz. Burada mağdur olduk. Bu mağduriyetin giderilmesi için her vatandaş gibi biz de oyumuzu kullanmaya geldik. İnşallah iyi olur” diye konuştu.

Elazığ’da katlı kavşağın yıkımı için "halk oylaması" başladı

Elazığ’da katlı kavşağın yıkımı için "halk oylaması" başladı

Elazığ’da katlı kavşağın yıkımı için "halk oylaması" başladı

Elazığ’da katlı kavşağın yıkımı için "halk oylaması" başladı

Elazığ’da katlı kavşağın yıkımı için "halk oylaması" başladı

Elazığ’da katlı kavşağın yıkımı için "halk oylaması" başladı

Elazığ’da katlı kavşağın yıkımı için "halk oylaması" başladı

Elazığ’da katlı kavşağın yıkımı için "halk oylaması" başladı

Elazığ’da katlı kavşağın yıkımı için "halk oylaması" başladı

Elazığ’da katlı kavşağın yıkımı için "halk oylaması" başladı

Elazığ’da katlı kavşağın yıkımı için "halk oylaması" başladı

Elazığ’da katlı kavşağın yıkımı için "halk oylaması" başladı

Elazığ’da katlı kavşağın yıkımı için "halk oylaması" başladı

Elazığ’da katlı kavşağın yıkımı için "halk oylaması" başladı

Elazığ’da katlı kavşağın yıkımı için "halk oylaması" başladı

Elazığ’da katlı kavşağın yıkımı için "halk oylaması" başladı

Elazığ’da katlı kavşağın yıkımı için "halk oylaması" başladı

Elazığ’da katlı kavşağın yıkımı için "halk oylaması" başladı

Elazığ’da katlı kavşağın yıkımı için "halk oylaması" başladı

Elazığ’da katlı kavşağın yıkımı için "halk oylaması" başladı

Elazığ’da katlı kavşağın yıkımı için "halk oylaması" başladı

Elazığ’da katlı kavşağın yıkımı için "halk oylaması" başladı

Elazığ’da katlı kavşağın yıkımı için "halk oylaması" başladı

Elazığ’da katlı kavşağın yıkımı için "halk oylaması" başladı

Elazığ’da katlı kavşağın yıkımı için "halk oylaması" başladı

Elazığ’da katlı kavşağın yıkımı için "halk oylaması" başladı

Elazığ’da katlı kavşağın yıkımı için "halk oylaması" başladı
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