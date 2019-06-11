Elazığ'da kavga: 2 yaralı

Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)- ELAZIĞ'da bir berber ile Suriyeliler arasında kavga çıktı. Mahallelinin de karıştığı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kavga, gece yarısı Sarayatik Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen berber ile bir grup Suriyeli arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Mahalle halkının da karıştığı kavga büyüdü. Kavgada tekme ve sopalarla vurulan 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis de kavgaya karışan bazı kişileri gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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