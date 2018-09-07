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Elazığ'da kavgaya karışan 16 Suriyeli, sınır dışı edilmek üzere Kilis'e gönderildi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2018 17:09 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'ın merkez Sanayi Mahallesi'nde, önceki gün Suriyeliler ile esnaf arasında çıkan kavga sonrası 16 Suriye uyruklu, sınır dışı edilmek üzere Kilis'teki kampa gönderildi.  Olay, 5 Ağustos Çarşamba günü, Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli grup ile mahalle esnafı arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Olaya tepki gösteren mahalleli, iddiaya göre, yolu trafiğe kapatarak, Suriyelileri mahallede istemediklerini dile getirdi.

Elazığ'da kavgaya karışan 16 Suriyeli, sınır dışı edilmek üzere Kilis'e gönderildi

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ'ın merkez Sanayi Mahallesi'nde, önceki gün Suriyeliler ile esnaf arasında çıkan kavga sonrası 16 Suriye uyruklu, sınır dışı edilmek üzere Kilis'teki kampa gönderildi.
Olay, 5 Ağustos Çarşamba günü, Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli grup ile mahalle esnafı arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Olaya tepki gösteren mahalleli, iddiaya göre, yolu trafiğe kapatarak, Suriyelileri mahallede istemediklerini dile getirdi. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Sanayi Mahallesi sakinleri, Suriyelerin işlettiği iş yerlerine saldırıda bulundu. İhbarla olay yerine gelen güvenlik güçlerinin araya girmesiyle Suriyeli grup ve mahalleli arasındaki kavga, sona erdirildi.
Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, kavgaya karışan 16 Suriyelinin sınır dışı edilmek üzere Kilis'teki kampa gönderildiği duyuruldu. Açıklamada, "Elazığ Valiliğimiz koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğümüzce, 05 Ağustos 2018 tarihinde ilimiz Sanayi Mahallesinde Suriye uyruklu şahıslarla aynı mahallede faaliyet yürüten esnaflar arasında meydana gelen, kasten yaralama olayı ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde; söz konusu olay ile ilgili Suriye uyruklu şahıslar ve aileleri olmak üzere toplam 16 şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri nezaretinde sınır dışı edilmek üzere Kilis Suriyeli Kampına gönderilmiştir" denildi.

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Elazığ'da kavgaya karışan 16 Suriyeli, sınır dışı edilmek üzere Kilis'e gönderildiElazığ'da kavgaya karışan 16 Suriyeli, sınır dışı edilmek üzere Kilis'e gönderildi

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