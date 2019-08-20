HABER

Elazığ'da kavgayı ayırmaya çalışan 3 çocuk annesi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 17:15 | Son Güncelleme

ELAZIĞ’da, husumetli olan iki kişi arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen 3 çocuk annesi Kebire Atanmaz (48), tabancayla vurularak yaşamını yitirdi.

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da, husumetli olan iki kişi arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen 3 çocuk annesi Kebire Atanmaz (48), tabancayla vurularak yaşamını yitirdi. Kavga eden 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, sabah saatlerinde, Yazıkonak beldesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli olan M.Ş. ile Ç.Ş. sokakta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine mahalle sakinlerinden Kebire Atanmaz, ikiliyi ayırmak istedi. Bu sırada M.Ş. tabancayla ateş etti. Merminin isabet ettği Atanmaz, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kebire Atanmaz, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Atanmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, M.Ş. ile Ç.Ş.'yi gözaltına aldı.

Bu konvoy ağızları açık bıraktı! Milyonlarca liralık gelin arabası Bu konvoy ağızları açık bıraktı! Milyonlarca liralık gelin arabası
Tır ile motosiklet çarpıştı: 1 ÖlüTır ile motosiklet çarpıştı: 1 Ölü
Suriyeli hırsız polisten kaçamadıSuriyeli hırsız polisten kaçamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

Çaya yüzde 15 zam geldi

Çaya yüzde 15 zam geldi

Haluk Dursun'un hayatını kaybettiği kazanın nedeni belli oldu

Haluk Dursun'un hayatını kaybettiği kazanın nedeni belli oldu

Kaçış anının görüntüleri ortaya çıktı

Kaçış anının görüntüleri ortaya çıktı

Onlar 90'ların efsane isimleri! İşte 30 yıl sonra Oya - Bora ikilisi

Onlar 90'ların efsane isimleri! İşte 30 yıl sonra Oya - Bora ikilisi

Dişini çektirmek için hastaneye gitti! Gözünü kaybetti

Dişini çektirmek için hastaneye gitti! Gözünü kaybetti

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denize girdikten 2 dakika sonra kötü haber geldi...

Denize girdikten 2 dakika sonra kötü haber geldi...

Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

Alman turist ‘beni çöpe atın’ yazılı notla ölü bulundu

Alman turist yanında bu notla ölü bulundu

İstanbul'da selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Balık tutarken yaptığı şey hayatına mal oldu...

Balık tutarken yaptığı şey hayatına mal oldu...

'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.