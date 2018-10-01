Elazığ'da kayalıklara gizlenmiş 32 kilogram esrar ele geçirildi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Arıcak ilçesinde düzenlenen operasyonda kayalıklara gizlenmiş 32 kilogram esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince istihbarat çalışmaları sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlılar takibe alındı.
İlçedeki Akdağ'ın Karanlık dere mevkisinde kayalık alanda esrar saklandığı bilgisine ulaşan ekiplerce söz konusu bölgede yapılan aramada kayalıkların arasına gizlenmiş 32 kilogram bulundu.
Ekipler olayla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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