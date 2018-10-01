HABER

Elazığ'da kayalıklara gizlenmiş 32 kilogram esrar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 16:55 | Son Güncelleme

Arıcak ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Arıcak ilçesinde düzenlenen operasyonda kayalıklara gizlenmiş 32 kilogram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince istihbarat çalışmaları sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlılar takibe alındı.

İlçedeki Akdağ'ın Karanlık dere mevkisinde kayalık alanda esrar saklandığı bilgisine ulaşan ekiplerce söz konusu bölgede yapılan aramada kayalıkların arasına gizlenmiş 32 kilogram bulundu.

Ekipler olayla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

PARTNER Başka hastalıkları taklit ediyor olabilir! İşte 5 önemli sinyali Başka hastalıkları taklit ediyor olabilir! İşte 5 önemli sinyali
Başkan Altun: Bursa'nın barosu olmaya devam edeceğizBaşkan Altun: Bursa'nın barosu olmaya devam edeceğiz
Meteorolojiden tropik fırtına sonrası İstanbul için bir uyarı daha!Meteorolojiden tropik fırtına sonrası İstanbul için bir uyarı daha!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elazığ uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Mekin'den Kadir İnanır eleştirisi: Kadirizm...

Ahmet Mekin'den Kadir İnanır eleştirisi: Kadirizm...

Gökçer Tahincioğlu Milliyet'ten ayrıldı! 'Ben affetmiyorum' yazısı olay olmuştu

Gökçer Tahincioğlu Milliyet'ten ayrıldı! 'Ben affetmiyorum' yazısı olay olmuştu

Zayn Malik'in masörle geçirdiği zevk gecesi başına bela oldu

Zayn Malik'in masörle geçirdiği zevk gecesi başına bela oldu

Sosyal medya fenomenleri serbest kaldı

Sosyal medya fenomenleri serbest kaldı

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
THY uçağında korku dolu dakikalar!

THY uçağında korku dolu dakikalar!

Meteorolojiden tropik fırtına sonrası İstanbul için bir uyarı daha!

Meteorolojiden tropik fırtına sonrası İstanbul için bir uyarı daha!

Ciner medya satıldı mı? Nagehan Alçı iddialara yanıt verdi

Ciner medya satıldı mı? Nagehan Alçı iddialara yanıt verdi

TEM bağlantı yolunda TIR devrildi! Trafik kilit

TEM bağlantı yolunda TIR devrildi! Trafik kilit

Charles Aznavour kimdir? Charles Aznavour yaşamını yitirdi?

Charles Aznavour kimdir? Charles Aznavour yaşamını yitirdi?

Hareket halindeki cisimlerde bulunan enerji türü nedir? (Hadi İpucu 27 Eylül 12.30)

Hareket halindeki cisimlerde bulunan enerji türü nedir? (Hadi İpucu 27 Eylül 12.30)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.