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Elazığ’da kayıp Naile nine bulundu, yakınları mutluluk gözyaşı döktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 16:29 | Son Güncelleme

Elazığ’da alzaymır hastası yaşlı kadın sabah saatlerinde kaybolurken jandarma ekiplerinin 3 saatlik araması sonucu dağlık alanda bulundu.

Elazığ’da alzaymır hastası yaşlı kadın sabah saatlerinde kaybolurken jandarma ekiplerinin 3 saatlik araması sonucu dağlık alanda bulundu. Naile ninenin bulunduğunu gören yakınları mutluluk gözyaşı döktü.
Olay, merkeze bağlı Kavakpınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 87 yaşındaki alzaymır hastası Naile Boydak, sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesi, önce kendi imkanları ile arama yaptı sonuç alınamayınca durum İl Jandarma Komutanlığına bildirildi. Bunun üzerine bölgeye iz takip köpeği, drone ile birlikte çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından sahada 3 saatlik arama sonucunda Naile nine, evinden 2 kilometre uzaklıkta dağlık alanda otururken bulundu. Yürüyecek durumda olmayan Boydak, yakınlarına teslim edilerek eve götürüldü. Boydak burada da sağlık ekiplerince kontrolden geçirildi.
Öte yandan, Naile nineyi gören yakınları duygu dolu anları yaşadı, jandarma ekiplerine de teşekkür etti.

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