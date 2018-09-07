Elazığ'da kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Bingöl'den Elazığ yönüne giden, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 23 K 1503 plakalı otomobil, Kovancılar ilçesi Yarımca köyü yakınlarında kontrolden çıkarak, şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, 1 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada, ağır yaralanan 2 kişi ise yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulanslarla Elazığ'daki hastanelere kaldırıldı.
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