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Elazığ'da kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2018 17:07 | Son Güncelleme

 ELAZIĞ'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Elazığ'da kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Bingöl'den Elazığ yönüne giden, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 23 K 1503 plakalı otomobil, Kovancılar ilçesi Yarımca köyü yakınlarında kontrolden çıkarak, şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, 1 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada, ağır yaralanan 2 kişi ise yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulanslarla Elazığ'daki hastanelere kaldırıldı.

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Elazığ'da kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralıElazığ'da kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı

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