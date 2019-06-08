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Elazığ'da kaza: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2019 10:58 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Elazığ'da kaza: 4 yaralı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Henüz sürücüleri öğrenilemeyen 23 BT 403 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 23 AR 55 plakalı otomobil çarpıştı. Savrulan araçlar, yol kenarındaki ağaç ve direğe çarparak durabildi. Kazada her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptığı yaralıları çevre hastanelere kaldırdı.

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Elazığ'da kaza: 4 yaralıElazığ'da kaza: 4 yaralıElazığ'da kaza: 4 yaralı

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