Elazığ'da kontrolsüz hemzemin geçitte kaza: 3 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Maden ilçesinde, yolcu treninin kontrolsüz hemzemin geçitte hafif ticari araca çarpması sonucu ikisi ağır 3 kişi yaralandı.

Sivrice ilçesine bağlı Akbuğday köyündeki elektrik arızası çalışmasından dönen Hakan Küçük idaresindeki 34 FF 0142 plakalı elektrik kurumuna ait hafif ticari araca, Maden ilçesinin Yoncapınar köyü mevkisindeki kontrolsüz hemzemin geçitte, DE 22040 sefer sayılı Güney Ekspresi çarptı.

Kazada, araç yaklaşık 300 metre sürüklendi.

Araçta sıkışan sürücü Küçük ile Hakan Yazar ve Fethi Ahmet Süslü, olay yerine çağrılan AFAD ve 112 Acil Servis ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Sürücü Küçük ve Yazar'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan demiryolu, aracın kaldırılmasıyla tekrar açıldı.

