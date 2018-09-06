Elazığ’da koyun otlatma kavgası: 1 ölü, 2 yaralı 

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da merkez Çöteli köyünde, koyun otlatma meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Olay, bugün sabah saatlerinde Merkez Çöteli köyünde meydana geldi. Y.H., hayvan otlatan Rahim ve Kerim Özel kardeşlerin yanına giderek, koyunlarını başka bir yerde otlatmalarını isteyince tartışma çıktı. Bu sırada olayı gören amca Bedri Özel (65), yeğenlerinin yanına gelerek, büyümeden kavgayı önledi. Evine giden Y.H., av tüfeğini alarak geri döndü, amca ve 2 yeğenine ateş etti. Amca Bedri Özel olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kardeş ise yaralandı.
Silah seslerini duyup olay yerine gelen köylülerin ihbarı üzerine olay yerine, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Bedri Özel'in cenazesi ise otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne gönderildi.
Y.H., yol güzergahında bulunan bir benzin istasyonunda olayda kullandığı av tüfeği ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
FOTOĞRAFLI
Fransa'dan kritik İdlib açıklaması: Vurmaya hazırız
Esad İdlib'i yeniden ateş altına aldı
Adalet Bakanı Gül'den ABD'li rahip Brunson açıklaması
Kütahya'daki şehitlikte skandal görüntüler: 'Erik Dalı' çalıp göbek attılar
Kapkaççı telefonu beğenmeyip geri verdi!
Ertuğrul Özkök'ten korkutan uyarı: 50 binden fazla silahlı cihatçı...
CHP'li Pekşen'den 'sahte oy' iddiası: 7 gün geçti rapora ulaşmayı başaramadım
Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi
Çocukken cinsel istismara uğradığını hatırlayınca intihar girişiminde bulunan kadının öyküsü
Binlerce öğretmeni ilgilendiren haber!
Okuyucu Yorumları 0 yorum