Elazığ’da koyun otlatma kavgası: 1 ölü, 2 yaralı 

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da merkez Çöteli köyünde, koyun otlatma meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Olay, bugün sabah saatlerinde Merkez Çöteli köyünde meydana geldi. Y.H., hayvan otlatan Rahim ve Kerim Özel kardeşlerin yanına giderek, koyunlarını başka bir yerde otlatmalarını isteyince tartışma çıktı. Bu sırada olayı gören amca Bedri Özel (65), yeğenlerinin yanına gelerek, büyümeden kavgayı önledi. Evine giden Y.H., av tüfeğini alarak geri döndü, amca ve 2 yeğenine ateş etti. Amca Bedri Özel olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kardeş ise yaralandı.
Silah seslerini duyup olay yerine gelen köylülerin ihbarı üzerine olay yerine, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Bedri Özel'in cenazesi ise otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne gönderildi.
Y.H., yol güzergahında bulunan bir benzin istasyonunda olayda kullandığı av tüfeği ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
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