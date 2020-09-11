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Elazığ’da kuvvetli rüzgarda üzerine kalıp düşen işçi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 17:40 | Son Güncelleme

Elazığ’da bir şantiyede çıkan kuvvetli rüzgarda üzerine demir kalıp düşen işçi olay yerinde hayatını kaybetti.Olay, merkeze bağlı Güney Çevre Yolunda bulundan bir şantiye alanında meydana geldi.

Elazığ’da bir şantiyede çıkan kuvvetli rüzgarda üzerine demir kalıp düşen işçi olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay, merkeze bağlı Güney Çevre Yolunda bulundan bir şantiye alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kısa süreli çıkan kuvvetli rüzgar sonrası demir kalıp, şantiyede çalışan 24 yaşındaki Mustafa Türk’ün üzerinde düştü. Durum sağlık ve jandarma ekiplerine bildirilirken, kalıp, diğer işçiler tarafından kaldırıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Türk’ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının olay yerinde incele yapmasının ardından genç işçinin cansız bedeni Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan Türk’ün Sivas’tan çalışmak için Elazığ’a geldiği öğrenildi .

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