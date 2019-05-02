Elazığ’da kuvvetli sağanak etkili oluyor

Meteoroloji’den dünden itibaren uyardığı kuvvetli sağanak Elazığ’da etkili olmaya başladı. Yağışların 2 gün süreyle Elazığ, Tunceli, Bingöl, Adıyaman ve Malatya’da belirli aralıklara devam edeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Sağanak yağış Elazığ’da sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Ara ara kuvvetli olarak etkisini gösteren yağmura, meteorolojinin uyarısına rağmen bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Yağmura yakalananlardan şemsiyeleri olanlar yoluna devam ederken, hazırlıksız olanlar kapalı alanlara sığındı. Sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar da su birikintileri de oluştu.

Yağışlar devam edecek

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl’de bugün ve yarın yağışların belirli aralıklarla zaman zaman kuvvetli olarak devam edeceğini aktardı. Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, "Bölgemizde havanın çok bulutlu, aralıklı yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenmektedir. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmemektedir.Rüzgarların güney ve güneybatı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, yağış anında kuvvetli olarak saatte 40-60 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor" denildi.

Beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte meydana gelebilecek kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı riski, ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı uyarıda da bulunan merkez tedbirli olunması istedi.