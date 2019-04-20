Elazığ’da kuvvetli yağmur etkili oluyor

Elazığ’da öğleden sonra başlayan yağmur yağışı kısa sürede etkisini gösterdi.

Son bir haftadır belirli aralıklarla yağan yağmur, Elazığ’da bugün de etkili oluyor. Öğleden sonra başlayan yağmur nedeniyle kentte bazı caddelerde su birikintisi oluştu. Yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar, ıslanmamak için üzeri kapalı yerlerde bekledi. Kentte dünde dolu ve sağanak etkili olmuştu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü ise, Elazığ, Adıyaman, Bingöl, Tunceli ve Malatya’da kuvvetli sağanak yağışların etkisini sürdüreceğini, yüksek rakımlı yerlerde ise kar ve karla karışık yağmur beklendiğini bildirdi.

Sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi konulara karşı uyaran meteoroloji, tedbirli olunmasını istedi.

