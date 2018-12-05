HABER

Elazığ'da kuyumcudaki bilezik hırsızlığı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 05.12.2018 13:11 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da 3 kadının, girdikleri kuyumcudan yaklaşık 4 bin 500 TL değerinde olan 20 gram altın bileziği çalma anı, güvenlik kamera kayıtlarına saniye saniye yansıdı. Polis, kadınları yakalamak için çalışma başlattı.

Elazığ'da kuyumcudaki bilezik hırsızlığı kamerada

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da 3 kadının, girdikleri kuyumcudan yaklaşık 4 bin 500 TL değerinde olan 20 gram altın bileziği çalma anı, güvenlik kamera kayıtlarına saniye saniye yansıdı. Polis, kadınları yakalamak için çalışma başlattı.
İzzetpaşa Mahallesi'nde bulunan Kuyumcular Çarşısı'ndaki bir kuyumcuya dün saat 15.30 sıralarında müşteri gibi giren kimlikleri belirsiz 3 kadın, bilezik satın alacaklarını söyledi. Kuyumcu Süleyman Karakaya, vitrindeki bilezik çeşitlerini tezgah üzerine çıkardı. Kadınlar, bileziklerden birini, 3 bin TL ödeyip, satın aldı. Ancak daha sonra güvenlik kameralarından tespit edilen görüntilere göre 2 kadının perdelediği, ortada duran üçüncü kadın tezgahtaki bileziklerden birini eline aldı. Diğerleri de kuyumcuyu konuşarak, oyaladı. Kadınlar ardından da kuyumcudan çıkıp, kayıplara karıştı. Bir bileziğin eksik olduğunu fark eden Süleyman Karakaya, iş yerine ait güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Bileziği 3 kadının çaldığını görünce de polise başvurdu. Polis, kadınların kimliklerini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.
Kuyumcu Süleyman Karakaya, kadınların tavırlarından şüphelendiğini belirterek, "Üç kadın dükkanımıza geldi, bilezik bakma bahanesiyle. Tabi çeşitlerimizi çıkardık. O arada el çabukluğuyla bileziği fark ettirmeden, ortadaki alıyor, yanındakine veriyor. Kamera kayıtlarından tespit ettik. Şüphelendikten sonra bir arkadaşımı kadınların arkasından gönderdim. Bu kadınlar belediye otobüsüne biniyor, daha sonra arkadaş izlerini kaybediyor. Polis ekiplerine haber verdik. Çalınan bilezik yaklaşık 20 gram ve 4 bin 500 TL civarında" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Elazığ'da kuyumcudaki bilezik hırsızlığı kameradaElazığ'da kuyumcudaki bilezik hırsızlığı kameradaElazığ'da kuyumcudaki bilezik hırsızlığı kamerada

PARTNERSosyal Medyanın Diğer Yüzü: Tanımadığı Birinin Fotoğraflarını İki Yıldır Birebir Taklit Eden KadınSosyal Medyanın Diğer Yüzü: Tanımadığı Birinin Fotoğraflarını İki Yıldır Birebir Taklit Eden Kadın
Tecavüz eden sevgilisini öldüren kadın hakkında flaş karar!Tecavüz eden sevgilisini öldüren kadın hakkında flaş karar!
Otomobil evin bahçesine girdi, sürücü bulunamadıOtomobil evin bahçesine girdi, sürücü bulunamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan deprem etkisi yaratan açıklama! Piyasaları alt üst etti!

Trump'tan deprem etkisi yaratan açıklama! Piyasaları alt üst etti!

Meğer hepsini planlamış! Asansörde şok görüntüler

Meğer hepsini planlamış! Asansörde şok görüntüler

Motorine zam geliyor! Fiyatlara yansıyacak mı?

Motorine zam geliyor! Fiyatlara yansıyacak mı?

Memet Ali Alabora hakkında yakalama kararı

Memet Ali Alabora hakkında yakalama kararı

Ayıyla dalga geçmenin bedelini ağır ödedi! Canlı adamı böyle yedi

Ayıyla dalga geçmenin bedelini ağır ödedi! Canlı adamı böyle yedi

Milyonları ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de bugün yayımlandı

Milyonları ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de bugün yayımlandı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
BU İNSANLAR BAŞINI NEDEN KAPATIRLASA ANLAMIŞ DEGİLİM
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ölüm döşeğinde gelen itirafla yıkıldı!

Ölüm döşeğinde gelen itirafla yıkıldı!

Adıyaman'da 'çığlık sesi geliyor' ihbarı polis ekiplerini alarma geçirdi

'Bir kadının çığlık sesleri geliyor' diye polisi arayıp!

Kaza yapan adamın telefonunda eşinin mesajlarını yakaladı, dehşet saçtı! İşte karar

Telefonda eşinin mesajlarını yakaladı, dehşet saçtı

Tecavüz eden sevgilisini öldüren kadın hakkında flaş karar!

Tecavüz eden sevgilisini öldüren kadın hakkında flaş karar!

Savaşlarda kullanılan 'casus makineler' müzede

'Casus fotoğraf makineleri'nin serüveni bu müzede

Patrondan iğrenç istek! 'Cinsel organının fotoğrafını çek'

Patrondan iğrenç istek! 'Cinsel organının fotoğrafını çek'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.