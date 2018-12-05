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Elazığ'da kuyumcudaki bilezik hırsızlığı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 05.12.2018 16:06 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da 3 kadının, girdikleri kuyumcudan yaklaşık 4 bin 500 TL değerinde olan 20 gram altın bileziği çalma anı, güvenlik kamera kayıtlarına saniye saniye yansıdı. Polis, kadınları yakalamak için çalışma başlattı.

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da 3 kadının, girdikleri kuyumcudan yaklaşık 4 bin 500 TL değerinde olan 20 gram altın bileziği çalma anı, güvenlik kamera kayıtlarına saniye saniye yansıdı. Polis, kadınları yakalamak için çalışma başlattı.

İzzetpaşa Mahallesi'nde bulunan Kuyumcular Çarşısı'ndaki bir kuyumcuya dün saat 15.30 sıralarında müşteri gibi giren kimlikleri belirsiz 3 kadın, bilezik satın alacaklarını söyledi. Kuyumcu Süleyman Karakaya, vitrindeki bilezik çeşitlerini tezgah üzerine çıkardı. Kadınlar, bileziklerden birini, 3 bin TL ödeyip, satın aldı. Ancak daha sonra güvenlik kameralarından tespit edilen görüntilere göre 2 kadının perdelediği, ortada duran üçüncü kadın tezgahtaki bileziklerden birini eline aldı. Diğerleri de kuyumcuyu konuşarak, oyaladı. Kadınlar ardından da kuyumcudan çıkıp, kayıplara karıştı. Bir bileziğin eksik olduğunu fark eden Süleyman Karakaya, iş yerine ait güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Bileziği 3 kadının çaldığını görünce de polise başvurdu. Polis, kadınların kimliklerini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

Kuyumcu Süleyman Karakaya, kadınların tavırlarından şüphelendiğini belirterek, "Üç kadın dükkanımıza geldi, bilezik bakma bahanesiyle. Tabi çeşitlerimizi çıkardık. O arada el çabukluğuyla bileziği fark ettirmeden, ortadaki alıyor, yanındakine veriyor. Kamera kayıtlarından tespit ettik. Şüphelendikten sonra bir arkadaşımı kadınların arkasından gönderdim. Bu kadınlar belediye otobüsüne biniyor, daha sonra arkadaş izlerini kaybediyor. Polis ekiplerine haber verdik. Çalınan bilezik yaklaşık 20 gram ve 4 bin 500 TL civarında" diye konuştu.

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