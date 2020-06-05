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Elazığ’da Malatya depremini hissedenler o anları anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2020 22:05 | Son Güncelleme

Malatya’nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremi Elazığ’da da hissedildi. Geçtiğimiz Ocak ayında meydana gelen depremin yaralarını sarmaya çalışan vatandaşlar o anları anlattı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Elazığ’da saat 21.06 sıralarında merkez üssü Malatya Pütürge ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

VATANDAŞLAR PANİKLE DIŞARI ÇIKTI

Yaklaşık yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem Elazığ’da da şiddetli bir şekilde hissedildi. Geçtiğimiz Ocak ayında meydana gelen depremin yaralarını sarmaya çalışan vatandaşlar bulundukları yerlerden panikle dışarı çıktı. Depremi hisseden vatandaşlardan Mehmet Duman, "Korkudan dolayı dışarı çıktık. Deprem iyi salladı” dedi.

"ÇOK KORKUTUCUYDU"

Deprem olduğunu ve bundan dolayı dışarı çıktığını ifade eden başka bir kişi ise, “Ben evde yatıyordum. Deprem çok korkutucuydu. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Allah beterinden saklasın” diye konuştu. (İHA)

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