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Elazığ'da Mehmetçik kapılarını depremzedelere açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 20:08 | Son Güncelleme

Elazığ'da 8'inci Kolordu Komutanlığı General Salih Omurtak Kışlası'nda bir bina ve spor salonu depremzedelere tahsis edildi.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde mağduriyet yaşayan depremzedelerin yaralarının sarılması için Mehmetçik'ten de destek geldi.

General Salih Omurtak Kışlası'nda 172 kişi kapasiteli bir bina ve spor salonu depremzedelerin kullanımına açıldı.

AFAD tarafından yönlendirilen, şu ana kadar 100 kişinin faydalandığı kışlada, depremzedelere sıcak ve temiz bir ortamda üç öğün sıcak yemek, 24 saat sıcak su ve spor tesisi imkanı sunuluyor.

Vatandaşların rahat bir ortamda zaman geçirebilmeleri için her türlü olanağın sağlandığı kışlada, rahatsızlanan olması halinde en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılıyor.

"ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN"

Depremzedelerden Yalçın Karataş, yaptığı açıklamada, engelli olduğunu belirterek, depremde evinde yaralandığını söyledi.

Hasar gören evini kullanamadığını anlatan Karataş, "İki gün camide sabahladım. Şimdi burada çok iyiyim, Allah devletimize zeval vermesin. Askerlerimiz, komutanlarımız çok ilgililer. Yemekten de çok memnunuz, yatağımız tertemiz. Allah razı olsun." dedi.

İbrahim Üstünkaya da evinin hasar gördüğünü aktararak, askeriyede kendilerine tahsis edilen binada kalmaktan memnun olduğunu belirtti.

Güldemet Demir ise deprem esnasında çok korktuklarını, çocuğuyla birlikte kışlada kalmaya karar verdiklerini söyledi.

Kendilerine gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını anlatan Demir, "Allah razı olsun, imkanlar çok iyi. Burası çok güvenli." diye konuştu.

8 yaşındaki Denizhan Kaçmaz da kışlada mutlu olduğunu belirterek, "Depremden kaçtık. Evimiz hep çatladı. Bize burada iyi bakıyorlar. Yatak, televizyon var. Burada asker ağabeylerimi, komutanları görüyorum. Asker ağabeylerin hepsini seviyorum. Burada top oynuyorum, televizyon izliyorum, uyuyorum." ifadelerini kullandı. (AA)

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