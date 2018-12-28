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Elazığ'da midibüs devrildi: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.12.2018 14:31 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan midibüs, devrildi.

Elazığ'da midibüs devrildi: 7 yaralı

Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ), (DHA)- ELAZIĞ'da buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan midibüs, devrildi. Kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ- Bingöl karayolunun 60’ncı kilometresinde bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Bingöl'den Elazığ'a giden 46 VD 605 plakalı midibüs, buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak, devrildi. Ağaca çarparak durabilen midibüste bulunan 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, kaza yerinde yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Elazığ Kovancılar Devlet Hastanesi'ne getirilerek, acil serviste tedaviye alındı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ve kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

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Elazığ'da midibüs devrildi: 7 yaralıElazığ'da midibüs devrildi: 7 yaralı

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