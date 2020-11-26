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  4. Elazığ’da minibüs devrildi: 3 yaralı

Elazığ’da minibüs devrildi: 3 yaralı

26.11.2020 19:24 | Son Güncelleme:
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Elazığ’da minibüsün devrildiği kazada 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.Kaza, merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi Ömer Seyfettin Caddesi üzerinde medyana geldi.

Elazığ’da minibüsün devrildiği kazada 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.
Kaza, merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi Ömer Seyfettin Caddesi üzerinde medyana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.G. idaresindeki FORD marka 23 LH 023 transit minibüs sürücünün direksiyon hakimiyetin kaybetmesi sonucu devrilerek yan yattı. Kazada 1’i çocuk 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi.
Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme yaptı.

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