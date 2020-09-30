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Elazığ’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 11:01 | Son Güncelleme

Elazığ’da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1’i ağır 6 kişi yaralandı.Kaza, Keban ilçesine bağlı Akgömlek köyü Kulyan mezrası mevkisinde meydana geldi.

Elazığ’da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1’i ağır 6 kişi yaralandı.
Kaza, Keban ilçesine bağlı Akgömlek köyü Kulyan mezrası mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.V. idaresindeki 23 BP 302 plakalı minibüs ile S.D. idaresindeki 23 AAH 685 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 1’i ağır 6 kişi yaralandı.
Kazayı gören köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

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