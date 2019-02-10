Elazığ’da minibüs otomobile çarptı: 2 yaralı

Elazığ’da minibüsün otomobile arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, gece merkeze bağlı Çayda Çıra Mahallesi Kuzey Çevre Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, L.S. idaresindeki 23 AD 759 plakalı minibüs, E.N. idaresindeki 23 AAC 036 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İstanbul'da Suriyeli gerilimi: Yaralılar var!
Ünlü doktor Mehmet Öz'ün acı günü!
Fransa'da ortalık karıştı! Göstericinin kolu koptu
Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı!
Vahşet! Her yerde aranıyordu, parçalanarak torbalara konulmuş
Erdoğan'dan Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama
İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi
Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak
Dünyanın her yerinde aranan isim Kayseri'de yakalandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum