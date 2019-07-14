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Elazığ'da minibüsler çarpıştı: 6 yolcu yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2019 19:28 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da, 2 yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ'da, 2 yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, Karşıyaka Mahallesi Cahit Dalokay Bulvarı'nda meydana geldi. Umut Taşdemir yönetimindeki 23 LA 534 plakalı yolcu minibüsü, şehir içinde yolcu taşıyan Abdullah Yıldırım'ın kullandığı 23 Y 5044 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada, minibüslerde bulunan 6 yolcu yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından 6 yaralıyı ambulanslarla hastanelere götürdü. Acil servislerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların otoparka çekilmesinin ardından yeniden açıldı.

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