Elazığ'da motosikletler çarpıştı: 2 ölü

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Hıdır Erbaş'ın kullandığı 02 EH 655 plakalı motosiklet ile Hakan Demirel yönetimindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada sürücüler ağır yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan 2 yaralı, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren 2 kişinin cesetleri, otopsi için morga kaldırıldı.

