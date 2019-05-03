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Elazığ'da mühürlenen özel yurt tekrar açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 22:57 | Son Güncelleme

Elazığ'da mühürlenen özel yurt tekrar açıldı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, mahkeme kararıyla kapatılan özel öğrenci yurdu, öğrencilerin mağdur olmaması için yeniden açıldı.

Elazığ 1. İdare Mahkemesince mühürlenmesine karar verilen Şehit İlhanlar Caddesi'ndeki özel öğrenci yurdunda kalan 120 öğrenci, polis ve zabıtalar eşliğinde tahliye edildi.

Yurdun kapatılması sırasında tahliye edilen ve bir süre dışarıda bekleyen öğrenciler, açılmasıyla yurda yeniden döndü.

- "Eğitim öğretim yılı sonuna kadar yurt açık kalacak"

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, İzzetpaşa Mahallesi Şehit İlhanlar Caddesi'ndeki yurdun, kurum açma izni hakkını kaybettiği için Elazığ 1. İdare Mahkemesince verilen yürütmeyi durdurma kararının kaldırılması üzerine kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak adı geçen özel öğrenci yurdunun faaliyet gösterdiği binayı satın alan mülk sahibinin, daha önce satın aldığı mülkiyette yurt işletmeciliği yapacağını taahhüt etmesi üzerine, kapatılan öğrenci yurdu Valilik onayı ile eğitim öğretim yılının sonuna kadar geçici olarak tekrar açılmış, öğrencilerimizin mağduriyet yaşamasının önüne geçilmiştir. Öğrencilerimiz eğitim öğretim yılının sonuna kadar yine aynı yurtta barınmaya devam edecek olup, mağdur olmaları veya dışarıda kalmaları söz konusu değildir."

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