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Elazığ’da Nisan ayında kar sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 15:07 | Son Güncelleme

Elazığ’da Nisan ayında yağan kar şaşırttı.Elazığ’da günlerdir süren yağmurlu hava, yerini bazı bölgelerde kara bıraktı.

Elazığ’da Nisan ayında yağan kar şaşırttı.
Elazığ’da günlerdir süren yağmurlu hava, yerini bazı bölgelerde kara bıraktı. Kent merkezinde kar yağışı kısa sürerken, bazı ilçe ve köyler beyaza büründü. Elazığ-Malatya karayolunda bazı araçlar yolda kalırken, çiçek açan ağaçlar kar ve soğuktan olumsuz etkilendi.
21 Nisan’da kar yağdığını belirten Salim Dengiz, “Meyve falan kalmadı. Ekinlere de zararı var. Bu aylarda böyle bir kar hiç görmedim. 60 yaşındayım yine de görmedim” dedi.
Nisan ayında yolda kaldıklarını aktaran Kemal Camcı ise, “Hava şartları çok kötü. Gözeli’ye gidiyoruz. Orada kar daha çok yağıyor. Nasıl gideceğimizi düşünüyoruz. Ailecek Elazığ’dan geliyoruz. 45 yaşındayım, bu ayda ilk kez bu kadar kar yağdığını görüyorum. Çiçekler hep yanmış, meyveler hep yandı” diye konuştu.
Abdullah Capkur da, “Çiçek zamanı. Her şey yandı gitti. Cevizimiz ve kayısımız vardı, onlar da yandı. Her taraf kar tuttu. Ben 1942 doğumluyum, böyle bir günü görmedim” şeklinde konuştu.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada gün boyu yağış beklendiği bildirilerek, “Bu gece, 22 Nisan Pazartesi ve 23 Nisan Salı günü Malatya ve Elazığ çevrelerinde gece ve sabah saatlerinde hafif, yer yer orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır. Özellikle kayısı üreticileri başta olmak üzere yetkililerin ve çiftçilerimizin tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

Elazığ’da Nisan ayında kar sürprizi

Elazığ’da Nisan ayında kar sürprizi

Elazığ’da Nisan ayında kar sürprizi

Elazığ’da Nisan ayında kar sürprizi

Elazığ’da Nisan ayında kar sürprizi

Elazığ’da Nisan ayında kar sürprizi

Elazığ’da Nisan ayında kar sürprizi

Elazığ’da Nisan ayında kar sürprizi

Elazığ’da Nisan ayında kar sürprizi

Elazığ’da Nisan ayında kar sürprizi

Elazığ’da Nisan ayında kar sürprizi

Elazığ’da Nisan ayında kar sürprizi

Elazığ’da Nisan ayında kar sürprizi

Elazığ’da Nisan ayında kar sürprizi

Elazığ’da Nisan ayında kar sürprizi

Elazığ’da Nisan ayında kar sürprizi

Elazığ’da Nisan ayında kar sürprizi

Elazığ’da Nisan ayında kar sürprizi

Elazığ’da Nisan ayında kar sürprizi
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