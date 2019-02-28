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Elazığ’da okullara kar tatili

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 07:17 | Son Güncelleme

Elazığ’da geceden başlayan kar yağışının etkili olması nedeniyle bugün için kent genelinde tüm okulların tatil edildiği bildirildi.Meteorolojinin dün uyarısını yaptığı kar yağışı ve fırtına etkisini gösterdi.

Elazığ’da okullara kar tatili

Elazığ’da geceden başlayan kar yağışının etkili olması nedeniyle bugün için kent genelinde tüm okulların tatil edildiği bildirildi.
Meteorolojinin dün uyarısını yaptığı kar yağışı ve fırtına etkisini gösterdi. Elazığ’da gece başlayan kar yağışı sabaha karşı kenti tamamen beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada;"Yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile ilimiz genelinde 28 Şubat Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir"denildi.

Elazığ’da okullara kar tatili

Elazığ’da okullara kar tatili

Elazığ’da okullara kar tatili

Elazığ’da okullara kar tatili

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