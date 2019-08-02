Elazığ'da orman yangını

Erkan BAY-Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ), (DHA)- ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Karakoçan ilçesine bağlı Yalıntaş köyünde akşam saatlerinde ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Köy sakinlerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına müdahale için bölgeye sevk edilen ekipler, 2 arazöz aracıyla yangına müdahale bulundu. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

