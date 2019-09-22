Elazığ'da orman yangını

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da orman alanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Şeyhhacı köyü kırsalında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alanın yanı sıra meyve ağaçlarının da bulunduğu 20 dönümlük araziye yayıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin, yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangında, çok sayıda meşe ve meyve ağacı zarar gördü.

