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Elazığ’da orman yangını, müdahale sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 22:21 | Son Güncelleme

Elazığ’da çıkan orman yangını 170 dönümlük alanda devam ederken, ekipler yangını söndürmek için çalışmalara başladı.Edinilen bilgiye göre yangın, akşam saatlerinde merkeze bağlı Koçkale köyü sınırlarında dağlık bölgede ormanlık alanda çıktı.

Elazığ’da çıkan orman yangını 170 dönümlük alanda devam ederken, ekipler yangını söndürmek için çalışmalara başladı.
Edinilen bilgiye göre yangın, akşam saatlerinde merkeze bağlı Koçkale köyü sınırlarında dağlık bölgede ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, kuru otların ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın için Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye 3 ilk müdahale aracı, 2 arazöz, 1 greyder ve çok sayıda ekip sevk edildi. Yine bölgeye takviye olarak Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerde gönderildi. 170 dönümlük alanda devam eden ve ekiplerin seferber olduğu yangını söndürme çalışmaları çalışması başlatıldı. Ancak, ormanlık alanın sarp ve engebeli olmasından dolayı, ekiplerin müdahalede zorlandığı ve yol açma çalışmaları yapıldığı öğrenildi.
Öte yandan 30 kilometre uzaktaki yangının kent merkezinden de görünmesi dikkat çekti.

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