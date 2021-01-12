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Elazığ’da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

12.01.2021 20:49 | Son Güncelleme:
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Elazığ’da ormanlık alanda bir erkek cesedi bulundu.Olay, merkeze bağlı Çaydaçıra Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarının altındaki ormanlık alanda meydana geldi.

Elazığ’da ormanlık alanda bir erkek cesedi bulundu.
Olay, merkeze bağlı Çaydaçıra Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarının altındaki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanda bir ağaçta asılı şekilde bir şahsı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken,bölgeye gelen sağlık ekipleri de şahsın öldüğünü belirledi. Polisin incelemesinde şahsın 67 yaşındaki Kamuran Çilingir olduğu tespit etti. Cebinden not çıktığı öğrenilen ve intihar ettiği değerlendirilen yaşlı adamın cansız bedeni savcı incelemesi sonrası kesin ölüm nedeni belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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