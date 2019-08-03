Elazığ'da ormanlık alanda yangın

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yalıntaş köyü sınırları içerisinde bulunan ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Karakoçan Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Jandarma ve köylülerin desteğiyle 3 saat süren çalışmayla kontrol altına alınan yangında, çok sayıda ağaç zarar gördü.

İtfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

