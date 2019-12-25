HABER

Elazığ'da otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 01:07 | Son Güncelleme

Elazığ'da otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Yunus Doğan (19) idaresindeki 23 BG 594 plakalı otomobil, Kuvayi Milliye Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçede ağaca çarptı.

Kazada, sürücü ile yanındaki kişi otomobilde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Onun için bir otomobil parası harcadı! Aylık masrafı ise... Onun için bir otomobil parası harcadı! Aylık masrafı ise...
Elazığ’da otomobil bahçeye uçtu: 2 yaralıElazığ’da otomobil bahçeye uçtu: 2 yaralı
İstanbul genelinde alkol satan mekanlarda denetim yapıldıİstanbul genelinde alkol satan mekanlarda denetim yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elazığ trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

250 bin liraya satmak istiyor!

250 bin liraya satmak istiyor!

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Mucize Doktor'un Açelya'sı sevgilisini paylaştı! Olay oldu

Mucize Doktor'un Açelya'sı sevgilisini paylaştı! Olay oldu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan önemli açıklamalar

Adana'yı sağanak vurdu! Meteoroloji'den bir uyarı daha

Adana'yı sağanak vurdu! Meteoroloji'den bir uyarı daha

Karadeniz yanıyor! 98 araçla müdahale ediliyor

Karadeniz yanıyor! 98 araçla müdahale ediliyor

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İETT otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İETT otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karadeniz'deki yangınları PKK üstlenmişti! Bakanlıktan açıklama geldi!

Terör örgütü 'Biz yaptık' demişti! Bakanlıktan açıklama geldi!

Kolombiya'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Kolombiya'da 6,2 büyüklüğünde deprem

FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 9 zanlı tutuklandı

FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasında 9 tutuklama!

Antalya'da yürek yakan kaza! Ağaca çarpan otomobildeki bebek öldü!

Yürek yakan kaza! 1 yaşındaki bebek olay yerinde can verdi!

Kahramanmaraş- Göksun karayolu 'kar' nedeniyle ulaşıma kapandı! Okullar yarın tatil!

Karayolu ulaşıma kapandı! İlçede okullar tatil edildi!

Eşi korkunç manzarayla karşılaştı! Bunalıma giren doktor intihar etti!

Eşi korkunç manzarayla karşılaştı! Doktorun feci ölümü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.