Elazığ’da otomobil alev alev yandı

Elazığ’da park halindeki otomobil motor kısmında başlayan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Araç yangını, akşam saatlerinde merkeze bağlı Hicret Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 23 AAB 918 plakalı otomobil bir anda yanmaya başladı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Motor kısmından kaynaklı iç kısmı yandığı tahmin edilen araç, kullanılamaz hale geldi.

