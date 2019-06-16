HABER

Elazığ'da otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 17:56 | Son Güncelleme

Elazığ'da otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da otomobilin bariyere çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eyüp Dopdoğru idaresindeki 50 AU 549 plakalı otomobil, Elazığ-Malatya kara yolunun 45. kilometresinde demir bariyere çarptı.

Sürücünün eşi Feride Dopdoğru kaza yerinde hayatını kaybetti.

Araçta sıkışarak ağır yaralanan sürücü, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Dopdoğru'nun cenazesi otopsi için morga konuldu.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım polis ve jandarma ekiplerince kontrollü sağlandı.

PARTNERErkekler dikkat! Siz de bunları tüketiyorsanız...Erkekler dikkat! Siz de bunları tüketiyorsanız...
Halime Elçibey Nahçıvan’da son yolculuğuna uğurlandıHalime Elçibey Nahçıvan’da son yolculuğuna uğurlandı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Kıraat araştırmalarının yapıldığı araştırma merkezlerine ihtiyacımız var”Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Kıraat araştırmalarının yapıldığı araştırma merkezlerine ihtiyacımız var”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elazığ sıkışma trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

'Ben Müslüman sanıyordum'

'Ben Müslüman sanıyordum'

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bitcoin'de yılın rekor düzeyi: 9,322 dolar

Bitcoin'de yılın rekor düzeyi: 9,322 dolar

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Emine Toy ve Yılmaz Begiç öldürüldü

Emine Toy ve Yılmaz Begiç öldürüldü

Kemerburgaz'da off road aracı kalabalığa daldı, yaralılar var

Kemerburgaz'da off road aracı kalabalığa daldı, yaralılar var

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kısa Babalar Günü mesajları 2019: Babalar için kısa ama öz ve anlamlı mesajlar ile sözler

Kısa Babalar Günü mesajları 2019: Babalar için kısa ama öz ve anlamlı mesajlar ile sözler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan çok sert tepki: Herkes haddini bilsin

Türkiye'den çok sert tepki: Herkes haddini bilsin

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 76 PKK'lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 76 PKK'lı terörist öldürüldü

Son dakika! Kilis'te canlı bomba yeleği ve patlayıcı ele geçirildi

Kilis'te canlı bomba yeleği ve patlayıcı ele geçirildi

Şırnak’ta şehit olan askerle ilgili kahreden detay

Şehit askerle ilgili kahreden detay

Son dakika! Kemerburgaz'da off road aracı kalabalığın arasına daldı, çok sayıda yaralı var

Kemerburgaz'da off road aracı kalabalığa daldı, yaralılar var

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Marmara'da etkili olacak

Son dakika uyarısı: Etkisini artıracak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.