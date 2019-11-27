HABER

Elazığ'da otomobil direğe çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 11:09 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da direğe çarpan otomobildeki Mehdi Can Kılınç (10) yaşamını yitirdi, anne ve babası yaralandı.  Kaza, sabah saatlerinde Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. Abdulsamet Kılınç idaresindeki 23 P 1579 plakalı otomobil, Yaşar Doğu Caddesi'nde seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, direğe çarptı.

Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)- ELAZIĞ'da direğe çarpan otomobildeki Mehdi Can Kılınç (10) yaşamını yitirdi, anne ve babası yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. Abdulsamet Kılınç idaresindeki 23 P 1579 plakalı otomobil, Yaşar Doğu Caddesi'nde seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, direğe çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Mehdi Can Kılınç olay yerinde yaşamını yitirdi, babası Abdulsamet Kılınç ile ismi öğrenilemeyen annesi yaralandı.
Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların acil servisteki tedavileri sürerken, kazada hayatını kaybeden Mehdi Can Kılınç'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
FOTOĞRAFLI

PARTNERTalat Atilla: Bana haberi getiren isim...Talat Atilla: Bana haberi getiren isim...
Göçmen sağlık merkezini soydularGöçmen sağlık merkezini soydular
Okul duvarı öğrencilerin tuvali olduOkul duvarı öğrencilerin tuvali oldu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Ambulansa kurşun yağdırdı!

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Ambulansa kurşun yağdırdı!

Ali Babacan canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı!

Ali Babacan canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı!

Dünyaca ünlü ekonomistten Türkiye yorumu

Dünyaca ünlü ekonomistten Türkiye yorumu

Aslan 90+2'de yıkıldı! Büyük avantaj kaçtı

Aslan 90+2'de yıkıldı! Büyük avantaj kaçtı

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yabancı uyrukluların kabusu oldular! Yaşları 14 ile 20 arasında değişiyor

Yaşları 14 ile 20 arasında değişiyor! Kabus oldular

'Büyükada' davasında istenen cezalar belli oldu

'Büyükada' davasında istenen cezalar belli oldu

Son dakika! Ankara'da PKK/KCK operasyonu! Gözaltı listesinde 2 eski milletvekili de var

Son dakika! Ankara'da PKK/KCK operasyonu! Gözaltı listesinde 2 eski milletvekili de var

Sağlık raporu vermeyen doktora kafa attı

Sağlık raporu vermeyen doktora kafa attı

81 ilde dev operasyon! Aranan 2 bin 546 kişi yakalandı

81 ilde dev operasyon! Aranan 2 bin 546 kişi yakalandı

Kardiyolog, boşandığı eşine kızının yanında tekme tokat saldırdı

Eski eşine tekme tokat saldırdı! Kızı da oradaydı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.