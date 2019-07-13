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Elazığ’da otomobil elektrik direğine çaptı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2019 14:58 | Son Güncelleme

Elazığ’da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Elazığ’da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından çıkan yangın, itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.
Kaza, Elazığ-Malatya Karayolu’nun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y. K. yönetimindeki 23 ER 098 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çaptı. Kazada 1’i çocuk 2 kişi yaralanırken, çarpmanın etkisiyle tellerin birbirine değmesi sonucu, otluk ve ağaçlık alanda yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine, sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.
Yangın, Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, yol kenarındaki bazı ağaçlar zarar gördü.

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